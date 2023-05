Prawnik wewnętrzny pracuje na rzecz przedsiębiorstwa, zapewniając doradztwo prawne, reprezentowanie organizacji w sprawach sądowych i negocjacje umów. Jego zadaniem jest zapewnienie, że firma działa w zgodzie z prawem i przepisami, a także zapobieganie problemom związanym z przestrzeganiem prawa, a także pomoc w rozwiązywaniu wszelkich kwestii prawnych, z jakimi organizacja może się spotkać.

Praca prawnika wewnętrznego obejmuje m.in. przygotowywanie i negocjowanie umów, udzielanie porad prawnych, reprezentowanie przedsiębiorstwa w sporach prawniczych, monitorowanie zmian w przepisach prawnych oraz szkolenie pracowników w zakresie przestrzegania prawa.

Prawnicy wewnętrzni często mają głębszą wiedzę na temat specyfiki działalności firmy i jej potrzeb, co pozwala na bardziej spersonalizowane podejście do świadczonych usług prawnych. Ponadto, prawnik wewnętrzny zazwyczaj lepiej zna kulturę organizacji i jej strategię biznesową, co może przyspieszyć proces podejmowania decyzji prawnych i przyczynić się do większej skuteczności działań firmy.

Prawnik wewnętrzny może pracować jako pracownik etatowy lub na zasadzie kontraktowej (w formule B2B), w zależności od potrzeb organizacji.