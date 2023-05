Co to jest rentowność?

Rentowność (zwana także stopą zwrotu) to miara efektywności inwestycji lub dochodowości przedsiębiorstwa. Pokazuje, ile zysku generuje dana inwestycja lub działalność w stosunku do poniesionych kosztów lub zainwestowanego kapitału. Rentowność jest ważnym narzędziem do oceny efektywności inwestycji lub działalności przedsiębiorstwa. Pomaga inwestorom, właścicielom i menedżerom w podejmowaniu decyzji dotyczących alokacji zasobów i oceny opłacalności projektów.

Rodzaje rentowności

Istnieje kilka różnych metod obliczania rentowności, zależnie od kontekstu i rodzaju inwestycji lub przedsiębiorstwa.



Rentowność netto (net income return): Oblicza się ją jako stosunek zysku netto do zainwestowanego kapitału lub kosztów inwestycji. Formuła wygląda następująco: Rentowność netto = (Zysk netto / Zainwestowany kapitał) x 100%. Jest to popularna metoda oceny rentowności przedsiębiorstwa.



Rentowność operacyjna (operating return): Oblicza się ją jako stosunek zysku operacyjnego do zainwestowanego kapitału lub kosztów operacyjnych. Formuła wygląda następująco: Rentowność operacyjna = (Zysk operacyjny / Zainwestowany kapitał) x 100%. Pomaga ocenić rentowność działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.



Rentowność inwestycji (return on investment, ROI): Oblicza się ją jako stosunek zysku netto do kosztów inwestycji. Formuła wygląda następująco: ROI = (Zysk netto / Koszty inwestycji) x 100%. Jest to ogólna metoda oceny rentowności inwestycji, niezależnie od rodzaju działalności czy przedsięwzięcia.

Wskaźniki rentowności

Wskaźnik rentowności aktywów (Return on Assets, ROA): Pokazuje, jak efektywnie przedsiębiorstwo wykorzystuje swoje aktywa w celu generowania zysku. Formuła: ROA = (Zysk netto / Średnie aktywa) x 100%.



Wskaźnik rentowności kapitału własnego (Return on Equity, ROE): Określa, jak skutecznie przedsiębiorstwo wykorzystuje kapitał własny swoich właścicieli do generowania zysku. Formuła: ROE = (Zysk netto / Średnie kapitał własny) x 100%.



Wskaźnik rentowności inwestycji (Return on Investment, ROI): Mierzy zysk w stosunku do poniesionych kosztów inwestycji. Wskaźnik ten jest często używany do oceny opłacalności konkretnych projektów lub inwestycji. Formuła: ROI = (Zysk / Koszt inwestycji) x 100%.



Wskaźnik rentowności sprzedaży (ang. Profit Margin on Sales) to właśnie ROS (ang. Return on Sales). Wyraża on stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży, informując o stopniu zyskowności przedsiębiorstwa po uwzględnieniu wszystkich kosztów operacyjnych. Formuła dla ROS jest taka sama jak dla wskaźnika rentowności netto: ROS = (Zysk netto / Przychody ze sprzedaży) x 100%.

Jak osiągnąć rentowność?

Aby osiągnąć rentowność, ważne jest skoncentrowanie się na efektywnym zarządzaniu działalnością lub inwestycją. Jakie działania mogą pomóc osiągnąć rentowność firmy: