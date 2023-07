Mandat karny to forma sankcji administracyjnej stosowana w Polsce, która ma charakter grzywny nałożonej przez uprawnione organy (np. Policję, Straż Miejską, Inspekcję Transportu Drogowego) za popełnienie określonych wykroczeń.

Mandat karny jest zwykle stosowany w przypadku drobnych przestępstw i wykroczeń, takich jak naruszenia przepisów ruchu drogowego (np. przekroczenie dozwolonej prędkości, parkowanie w niedozwolonym miejscu), wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, czy łamanie przepisów sanepidu.

Mandat karny jest formą natychmiastowej kary, którą osoba ukarana może zaakceptować i zapłacić na miejscu lub w wyznaczonym terminie, lub odmówić przyjęcia. W przypadku odmowy, sprawa trafia do sądu, który podejmuje decyzję o karze.

Przyjęcie mandatu karnego i zapłacenie grzywny jest równoznaczne z przyznaniem się do winy. W przypadku niezapłacenia mandatu w wyznaczonym terminie, organ, który go nałożył, ma prawo wystąpić do sądu o jego przymusowe ściągnięcie.