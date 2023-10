Cisza wyborcza w Kodeksie wyborczym

Zasady dotyczące przestrzegania tzw. ciszy wyborczej zostały określone w Kodeksie wyborczym.

Przepisy zabraniają prowadzenia agitacji wyborczej, w tym zwoływania zgromadzeń, organizowania pochodów i manifestacji, wygłaszania przemówień oraz rozpowszechniania materiałów wyborczych w dniu głosowania oraz na 24 godziny przed tym dniem.

Zabroniona jest też agitacja wyborcza w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym ten lokal się znajduje.

Ponadto, na 24 godziny przed dniem głosowania aż do zakończenia głosowania zabrania się podawania do publicznej wiadomości wyników przedwyborczych badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych i wyników wyborów oraz wyników sondaży wyborczych przeprowadzanych w dniu głosowania. Zakaz ten obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie sankcje za złamanie ciszy wyborczej?

Ważne Kto, w związku z wyborami, w okresie od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania prowadzi agitację wyborczą podlega karze grzywny.

Z kolei na grzywnę od 500 000 do 1 000 000 złotych naraża się ten, kto, w związku z wyborami w okresie od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania, podaje do publicznej wiadomości wyniki przedwyborczych badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych lub przewidywanych wyników wyborów, lub wyniki sondaży wyborczych przeprowadzanych w dniu głosowania.