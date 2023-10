Renta socjalna nie przysługuje za okres tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności. Nie dotyczy to jednak osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Renta socjalna a renta rodzinna

Gdy osoba ma uprawnienia zarówno do renty socjalnej, jak i do renty rodzinnej, to renta socjalna ulega obniżeniu. Łączna kwota obu świadczeń nie może przekraczać 200% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i nie może być niższa niż 10% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli 133,84 zł. W sytuacji, gdy kwota renty rodzinnej przekroczy 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, to renta socjalna nie będzie przysługiwała.