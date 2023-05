Work-life balance to termin odnoszący się do równowagi między pracą a życiem prywatnym. Jak tę problematykę regulują przepisy?

Czym jest work-life balance?

Termin work-life balance w praktyce oznacza, iż ludzie starają się osiągnąć równowagę między wymaganiami pracy a swoimi potrzebami osobistymi, takimi jak spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi, hobby, zdrowy styl życia itp.

Work-life balance jest szczególnie ważny w dzisiejszych czasach, gdy technologia umożliwia pracę zdalną i dostęp do pracy przez 24 godziny na dobę. Brak równowagi między pracą a życiem osobistym może prowadzić do wypalenia zawodowego, braku motywacji i problemy ze zdrowiem psychicznym i fizycznym. Dlatego warto dążyć do osiągnięcia równowagi między pracą a życiem prywatnym.

Dyrektywa "work-life balance"

Z przepisów dotyczących problematyki work-life balance na uwagę zasługuje szczególnie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE. Dyrektywa ta ustanawia minimalne wymagania mające na celu osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn pod względem szans na rynku pracy i traktowania w miejscu pracy przez ułatwienie pracownikom będącym rodzicami lub opiekunom godzenia życia zawodowego z rodzinnym. W tym celu dyrektywa przewiduje indywidualne prawa związane z urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim i urlopem opiekuńczym, a także elastyczną organizacją pracy dla pracowników będących rodzicami lub opiekunów.

Work-life balance i nowelizacja Kodeksu pracy

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej zostały wdrożone na mocy ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Po zmianach w Kodeksie pracy znalazły się przepisy dotyczące m.in. ochrony przed niekorzystnym traktowaniem w zatrudnieniu z powodu korzystania z uprawnień pracowniczych, prawa do urlopu opiekuńczego, wydłużenia wymiaru urlopu rodzicielskiego i przyznanie nieprzenoszalnej jego części dla każdego z pracujących rodziców, nowych zasad elastycznej organizacji pracy.

