Uznanie ojcostwa. Jak ojciec może uznać swoje dziecko?

Uznanie ojcostwa - na czym polega?

Uznanie ojcostwa może nastąpić, jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone. Nie jest jednak możliwe, gdy toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

Uznać ojcostwo można też przed sądem opiekuńczym. Za granicą właściwym organem będzie z kolei polski konsul lub osoba wyznaczona do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi.

Istnieje też możliwość zaprotokołowania oświadczenia koniecznego do uznania ojcostwa przez notariusza albo złożone do protokołu wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy. Ma to miejsce w razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki dziecka lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi.

Uznanie ojcostwa przed narodzinami dziecka

Ważne Można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już poczętego.

Ważne terminy

Co do zasady uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.

Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć osoba, która ukończyła szesnaście lat i nie istnieją podstawy do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia. W przeciwnym wypadku oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa można złożyć tylko przed sądem opiekuńczym.

Mężczyzna, który uznał ojcostwo, może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania w terminie roku od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi. W razie uznania ojcostwa przed urodzeniem się dziecka już poczętego bieg tego terminu nie może rozpocząć się przed urodzeniem się dziecka.

Podstawa prawna: