Uczelnia w Polsce, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku, to państwowa lub niepaństwowa szkoła wyższa, która prowadzi kształcenie na studiach i studiach doktoranckich oraz prowadzi badania naukowe lub prace rozwojowe.

Studia pierwszego stopnia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera, drugiego stopnia zaś magistra lub magistra inżyniera. Niektóre kierunki mają formę jednolitych studiów magisterskich i kończą się uzyskaniem tytułu magistra albo lekarza, lekarza dentysty lub lekarza weterynarii.

Uczelnie prowadzą badania w wielu dziedzinach nauki i mogą oferować szereg programów nauczania w różnych dziedzinach, takich jak nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki przyrodnicze, inżynieria, medycyna i inne.

Nauczanie na uczelniach zazwyczaj opiera się na kombinacji wykładów, seminariów, warsztatów i niezależnej pracy badawczej. Wiele uczelni oferuje również możliwość studiów podyplomowych, prowadzących do stopni magisterskich, doktoratów i innych kwalifikacji naukowych.

Uczelnie mogą być zarówno publiczne, jak i prywatne. Uczelnie publiczne są zazwyczaj finansowane przez rząd, podczas gdy uczelnie prywatne są finansowane z różnych źródeł, takich jak opłaty czesnego, darowizny, granty badawcze i inne.

Rola uczelni nie ogranicza się tylko do edukacji i badań. Są one również ważnymi instytucjami społecznymi, które przyczyniają się do społeczno-kulturalnej, ekonomicznej i technologicznej dynamiki społeczności, w której są zlokalizowane.