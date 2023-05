Senior - definicja

W kontekście wiekowym „senior” odnosi się do osób starszych, zwłaszcza tych w wieku emerytalnym.

Senior - od jakiego wieku?

Sam wiek, w którym osoba jest uważana za seniora, może zależeć od kontekstu i kultury.

W niektórych krajach, wiek 60 lat jest uważany za granicę bycia seniorem, a w innych może to być wiek 65 lub 70 lat. Jednak w dzisiejszych czasach, wiek ten nie jest już traktowany jako granica, a raczej jako wskazówka.

Ważne! W każdym przypadku, „senior” to zwykle termin odnoszący się do osób w starszym wieku, ale nie ma jednoznacznej granicy wiekowej, która automatycznie kwalifikuje kogoś do tego statusu.

Plusy i minusy bycia seniorem

Do zalet bycia seniorem można zaliczyć:

bogate doświadczenie życiowe;

wolność od obowiązków zawodowych;

możliwość spędzenia czasu z rodziną i wnukami;

dostęp do zniżek i specjalnych ofert;

możliwość podróżowania;

mniej stresu i większe zadowolenie z życia.

Seniorzy mogą jednak napotykać różne problemy m.in. zdrowotne. Często dotyka ich też samotność i izolacja społeczna, problemy finansowe czy trudności z mobilnością.

Jaka pomoc dla seniora?

Pomoc dla seniorów może być bardzo różnorodna, w zależności od ich potrzeb i sytuacji. Oto kilka przykładów: