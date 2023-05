Co to jest dezinflacja?

Dezinflacja to proces spowolnienia tempa wzrostu poziomu cen, bez spadku bezwzględnego poziomu cen. Inaczej mówiąc, jest to sytuacja, gdy inflacja nadal jest obecna, ale tempo jej wzrostu się obniża. Na przykład, jeśli w jednym roku stopa inflacji wynosi 5%, a w następnym roku wynosi 3%, to jest to dezinflacja.



Jest to zazwyczaj pożądany stan przez rządy i banki centralne, ponieważ choć inflacja jest często oznaką zdrowego wzrostu gospodarczego, zbyt wysoka inflacja może prowadzić do niestabilności ekonomicznej. Dezinflacja pomaga utrzymać inflację na umiarkowanym poziomie, zachowując jednocześnie pozytywne aspekty wzrostu gospodarczego.

Dezinflacja a deflacja

Warto jednak zauważyć, że dezinflacja różni się od deflacji. Deflacja to sytuacja, gdy poziom cen ogólnie spada, co może prowadzić do szeregu problemów, takich jak wzrost realnej wartości długu i zniechęcanie do wydatków.