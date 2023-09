Sexting zaliczany jest do internetowych zagrożeń, z jakimi może zetknąć się młody człowiek. Co trzeba wiedzieć o tym zjawisku? Dlaczego może być niebezpieczne?

Czym jest sexting?

Sexting to praktyka polegająca na wysyłaniu lub udostępnianiu intymnych zdjęć, filmów lub wiadomości tekstowych za pomocą telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych. Jest to szczególnie powszechne wśród młodych ludzi, ale może dotyczyć osób w każdym wieku.

Dlaczego sexting jest niebezpieczny?

Raz wysłane intymne treści mogą zostać udostępnione lub rozpowszechnione bez zgody osoby, której to dotyczy, co prowadzi do utraty kontroli nad swoją prywatnością. Osoby, które otrzymują intymne zdjęcia lub wiadomości, mogą je wykorzystać w celu szantażu, nękania lub poniżenia ofiary. Ponadto, zdjęcia lub wiadomości sextingowe mogą mieć długotrwałe konsekwencje emocjonalne, psychologiczne i społeczne, zwłaszcza jeśli zostaną udostępnione publicznie lub wyciekają do sieci.

Ważne Pamiętajmy, iż prawo ochroni osoby poniżej 18. roku życia przed produkowaniem lub utrwalaniem treści pornograficznych z ich udziałem. Zabronione jest też rozpowszechnianie, utrwalanie, sprowadzanie, przechowywanie, posiadanie czy uzyskiwanie dostępu do takich materiałów.

Jak chronić swoje dzieci przed sextingiem?

Przede wszystkim rozmawiaj z dziećmi o zagrożeniach związanych z sextingiem i koniecznością zachowania prywatności online. Wyjaśnij im, dlaczego sexting może być niebezpieczny.

Skorzystaj z narzędzi kontroli rodzicielskiej dostępnych na urządzeniach swoich dzieci, aby monitorować ich aktywność online i ograniczyć dostęp do nieodpowiednich treści.

Naucz swoje dzieci, jak dbać o swoją prywatność online, jak bezpiecznie korzystać z mediów społecznościowych i jak rozpoznawać niebezpieczne sytuacje online.

Twórz otwarte i bezpieczne środowisko, w którym dzieci mogą zwracać się do ciebie z pytaniami lub obawami dotyczącymi swojej aktywności online.

Rozmawiaj z dziećmi o konsekwencjach prawnych takich działań.

Zapewnij swoim dzieciom wsparcie emocjonalne i psychologiczne, aby czuły się pewnie i miały poczucie, że mogą zwrócić się o pomoc w razie potrzeby.

Warto zrozumieć, że edukacja i otwarta komunikacja są kluczowe w zapobieganiu sextingowi i jego negatywnym konsekwencjom. Dzieci muszą być świadome potencjalnych zagrożeń i umieć podejmować odpowiednie decyzje.