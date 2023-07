Służebność gruntowa to termin, który odnosi się do prawnej relacji między dwiema nieruchomościami.

Służebność gruntowa polega na przyznaniu jednej nieruchomości określonych praw lub uprawnień do korzystania z innej nieruchomości.

Przykłady służebności gruntowych mogą obejmować prawo do korzystania z drogi przejazdowej przez nieruchomość obciążoną, prawo do przeprowadzania rurociągu lub kabli elektrycznych przez nieruchomość obciążoną, prawo do pobierania wody z ujęcia na nieruchomości obciążonej itp.