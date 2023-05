Kim jest freelancer?

Freelancer – kto to?

Freelancer to osoba, która pracuje niezależnie od jakiejkolwiek firmy lub organizacji i wykonuje projekty na zlecenie klientów. Może to być praca na rzecz innych firm lub osób, prowadzenie własnego biznesu lub wykonywanie wolnych zawodów, takich jak pisanie, projektowanie graficzne, programowanie, tłumaczenie, marketing internetowy itp. Freelancerzy zazwyczaj mają elastyczne godziny pracy i często pracują zdalnie, a ich wynagrodzenie jest zazwyczaj ustalane w oparciu o projekt lub godzinę pracy.

Freelancer – wady i zalety

%%advert-placeholder-1%%

Do zalet tego rozwiązania należy m.in. pełna kontrola nad swoim czasem i sposobem pracy, co pozwala im na dopasowanie swojego harmonogramu do swojego stylu życia. Kolejnym plusem jest elastyczność, ponieważ freelancerzy mogą pracować z dowolnego miejsca. Brak związania z jednym pracodawcą powoduje, iż freelancer jest bardziej odporny na wahania gospodarcze lub inne trudności finansowe jednej firmy. Minusem jest brak stabilności i uzależnienie od ciągłego pozyskiwania nowych klientów. Ponadto freelancer musi samodzielnie zajmować się prowadzeniem swojego biznesu.

Praca jako freelancer może być korzystna dla osób, które cenią sobie niezależność, wolność i elastyczność, a także dla tych, którzy chcą zwiększyć swoje możliwości zarobkowe.