Luka płacowa, czyli nierówność wynagrodzeń

Luka płacowa sprawia, iż osoby o podobnych kwalifikacjach i wykonywające podobną pracę otrzymują różne wynagrodzenia ze względu na swoją przynależność do określonej grupy. Problem ten dotyczy nie tylko samej jednostki, ale też wpływa na cale społeczeństwa i gospodarkę.

Czym jest luka płacowa?

Luka płacowa określana jest również jako nierówności płacowe. W praktyce oznacza, że osoby wykonujące podobną pracę lub mające podobne kwalifikacje otrzymują różne wynagrodzenia ze względu na swoją przynależność do określonej grupy.

Często luka płacowa jest często analizowana w kontekście płci, gdzie wynagrodzenie kobiet jest porównywane do wynagrodzenia mężczyzn za tę samą pracę. Chociaż wiele krajów wprowadziło przepisy mające na celu zapewnienie równego wynagrodzenia za tę samą pracę, wciąż istnieją różnice płacowe między płciami. Często wynika to z różnic w szacowaniu wartości pracy wykonywanej przez mężczyzn i kobiet oraz z innych czynników, takich jak stereotypy płciowe czy nierówny dostęp do awansów i stanowisk kierowniczych.

Luka płacowa jest problemem społecznym i gospodarczym, który ma negatywny wpływ na jednostki i społeczeństwo jako całość. Organizacje i rządy podejmują różne działania mające na celu zmniejszenie luki płacowej, takie jak wdrażanie przepisów dotyczących równego wynagrodzenia, promowanie transparentności płac, świadomości społecznej i edukacji w zakresie równości płci oraz wspieranie równych szans i awansów zawodowych dla wszystkich.

Dyrektywa o przejrzystości wynagrodzeń

W kontekście przepisów unijnych warto zwrócić uwagę na art. 157 TFUE i w dyrektywę 2006/54/WE dotyczącą równości wynagrodzeń. Ponadto po publikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE wejdzie w życie tzw. dyrektywa o przejrzystości wynagrodzeń. Umożliwi ona otrzymanie odszkodowania przez pracownika, który doświadcza dyskryminacji płacowej ze względu na płeć. Państwa członkowskie będą miały trzy lata na przeniesienie dyrektywy do prawa krajowego.