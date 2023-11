Superfluum ustawowe – co to takiego? Dlaczego superfluum jest złe dla całego systemu prawnego?

Superfluum – definicja słownikowa

Zgodnie ze słownikiem języka łacińskiego należy wskazać, że słowo „superfluum” oznacza nadmierny, zbyteczny, zbędny (z łacińskiego – superfluus).

Superfluum ustawowe – praktyczne wyjaśnienie zagadnienia

Superfluum ustawowe to zbędne powtórzenie regulacji już wprowadzonych przez ustawodawcę do systemu obowiązujących norm w innych aktach prawnych. Występowanie superfluum ustawowego oznacza, że definicje lub regulacje prawne przestają mieć swój uniwersalny charakter, są częściowo modyfikowane, mają inne znaczenia w różnych aktach prawnych. Nie jest to okoliczność pożądana. Przeciwnie. Należy dążyć do eliminacji występowania superfluum ustawowych w naszym systemie prawnym. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest odnoszenie się do już obowiązujących definicji lub regulacji. Nadmiar przepisów w oczywisty sposób ze względów statystycznych wpływa na zwiększenie ryzyka braku ich wewnętrznej spójności. Finalnie może to wiązać się z brakiem efektywności stosowania konkretnych norm prawnych.

Jak powinien postępować racjonalny ustawodawca

Warto jest wskazać, że ustawodawca powinien dążyć do wyeliminowania superfluum ustawowych z systemu prawnego. Dodatkowo nadmiar regulacji prawnych, których w Polsce cały czas przybywa, nie pomaga systemowo w wyeliminowaniu tego problemu. Inflacja prawna – czyli nadmiar regulacji zwiększa ryzyko występowania zbędnych definicji, norm czy regulacji. Modelowo ustawodawca powinien eliminować występowanie takiego zjawiska, jednakże oczywistym jest, że z uwagi na obrane kierunki rozwoju prawa w naszym kraju, wydaje się to kwestią niezwykle trudną i postulat takiej eliminacji należy traktować jako życzenie/dążenie do możliwie najsprawniejszego i pozbawionego nadmiernej ilości regulacji spójnego systemu prawnego.

Zobacz również: Rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl