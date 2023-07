Zmuszanie [przestępstwo]

Zmuszanie to przestępstwo z art. 191 kk polegające na narzuceniu komuś działania lub zaniechania przy użyciu przemocy lub groźby bezprawnej.

Przymuszanie jest stosowane w celu zmuszenia ofiary do wykonania czynności, której normalnie by nie wykonała, lub aby odstąpiła od wykonania pewnej czynności, której normalnie by dokonała.

Ochrona ofiar zmuszania wymaga odpowiedniego wsparcia psychologicznego oraz działań prewencyjnych, mających na celu zapobieganie przemocy i manipulacji w stosunkach międzyludzkich.