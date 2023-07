Według Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) 20 listopada 1989 r., "dziecko" to osoba poniżej 18 roku życia, chyba że dorosłość jest osiągana wcześniej zgodnie z prawem obowiązującym daną osobę. To jest najczęściej przyjmowana międzynarodowa definicja dziecka.

Konwencja o prawach dziecka ustanawia szereg praw dla dzieci, w tym prawo do życia, zdrowia, edukacji, zabawy, odpoczynku, dostępu do informacji, wolności wyrażania opinii, ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem, oraz prawo do wzrostu w atmosferze miłości i zrozumienia.

Definicja ta jest powszechnie stosowana, ale niektóre systemy prawne mogą przyjmować inne definicje wieku dzieciństwa, zależnie od kontekstu, takiego jak minimalny wiek odpowiedzialności kryminalnej, minimalny wiek do pracy, czy wiek zgody na seksualność. Jednak zgodnie z prawem międzynarodowym, osoby poniżej 18 roku życia powinny mieć pełne prawa i ochronę jako dzieci.

Podstawa prawna Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.)

