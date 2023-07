List intencyjny to forma pisemnej deklaracji lub oświadczenia, w której osoba wyraża swoje zamiary, plany, zainteresowanie współpracą lub podjęciem określonych działań wobec innej osoby lub instytucji.

List intencyjny jest używany w różnych kontekstach, takich jak rekrutacja, współpraca biznesowa, negocjacje kontraktów.

%%advert-placeholder-video%%

List intencyjny zawiera zazwyczaj informacje dotyczące celu, zamiaru, oczekiwań i warunków współpracy. Może także zawierać informacje dotyczące terminów, harmonogramu, warunków płatności lub innych istotnych szczegółów, które mają wpływ na współpracę.

%%content-block%%

Choć list intencyjny może być ważnym krokiem w negocjacjach, warto pamiętać, że nie jest on prawnie wiążący w taki sam sposób jak umowa. Jest to raczej deklaracja intencji, która otwiera drogę do dalszych negocjacji i formalizacji umowy lub porozumienia.

Ważne jest, aby w przypadku pisania listu intencyjnego zachować jasność, precyzję i uczciwość w wyrażaniu swoich zamiarów oraz dostosować go do konkretnego kontekstu i celu, dla którego jest tworzony.