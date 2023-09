Sztuczna inteligencja (SI)

- systemy te są zaprojektowane do wykonywania konkretnych zadań, np. rozpoznawanie głosu, analiza obrazów, ale nie są ogólnie inteligentne.

Silna SI (AGI - Artificial General Intelligence) - jest to poziom SI, który byłby w stanie zrozumieć i wykonywać dowolne zadania intelektualne tak samo dobrze lub lepiej niż człowiek. Obecnie nie istnieje AGI, a większość dostępnych technologii to AS.