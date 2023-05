Smishing - nowe zagrożenie w świecie cyberprzestępczości

Czym jest smishing?

Smishing to technika phishingowa wykorzystująca wiadomości tekstowe (SMS-y) do wyłudzania poufnych informacji od ofiar. Cyberprzestępcy wysyłają fałszywe wiadomości tekstowe, podając się za bank, firmę kurierską, operatora telefonii komórkowej lub inną instytucję, i proszą o podanie poufnych informacji, takich jak hasła, numery kart kredytowych, numery kont bankowych, itp. Zazwyczaj do wiadomości dodawany jest link do fałszywej strony internetowej, która wygląda tak samo jak prawdziwa, ale służy do wykradania danych osobowych.

Smishing jest skutecznym sposobem na wyłudzenie poufnych informacji, ponieważ wiele osób ufa wiadomościom tekstowym, zwłaszcza gdy wydają się one pochodzić od rzekomych instytucji, które już znają dane ofiary.

Smishing - jak się chronić?

Aby chronić się przed smishingiem, należy zachować ostrożność i uważność przy otrzymywaniu wiadomości tekstowych. W przypadku otrzymania wiadomości od nieznanej osoby lub instytucji, nie należy klikać w linki ani podawać poufnych informacji. Zawsze warto zweryfikować informacje, np. dzwoniąc na infolinię banku lub instytucji, aby upewnić się, że wiadomość jest prawdziwa. Dodatkowo, warto zainstalować na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i przeglądać strony internetowe z uwagą, aby nie zostać oszukanym przez fałszywe strony internetowe.

W przypadku podejrzenia, że padliśmy ofiarą smishingu, należy niezwłocznie skontaktować się z bankiem lub instytucją, którą fałszywi przestępcy podszyli się, aby przekazać informacje o próbie wyłudzenia danych.