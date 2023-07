Zadania zlecone gminy odnoszą się do działań, które gmina realizuje na podstawie ustawy o samorządzie gminnym na zlecenie innych podmiotów.

Są to zadania, które nie są przypisane bezpośrednio do kompetencji gminy, ale mogą zostać przekazane jej do realizacji przez inne podmioty.

%%advert-placeholder-video%%

Zadania zlecone gminy mają na celu wykorzystanie potencjału lokalnego samorządu do świadczenia usług i realizacji zadań, które mogą być lepiej dostosowane do potrzeb społeczności lokalnej. Gmina wykonuje te zadania na zlecenie innych podmiotów, ale zwykle otrzymuje odpowiednie środki finansowe na ich realizację.