Outsourcing w biznesie. Zalety, wady, popularne branże

Outsourcing, czyli delegowanie określonych zadań lub funkcji do zewnętrznych dostawców, staje się nieodłącznym elementem strategii biznesowych wielu firm na całym świecie. Jakie są zalety i wady tego rozwiązania? W jakich branżach outsourcing odgrywa kluczową rolę?

Czym jest outsourcing?

Outsourcing to proces delegowania określonych zadań, procesów lub funkcji firmy do zewnętrznych dostawców lub specjalistów. Zamiast wykonywać te zadania wewnątrz firmy, organizacja zleca je innym podmiotom, które są specjalizowane w danej dziedzinie. Outsourcing może obejmować różnorodne obszary, takie jak usługi księgowe, IT, obsługa klienta, produkcja, marketing, badania i rozwój, itp.

W jakich branżach wykorzystuje się outsourcing?

Najczęściej outsourcing jest wykorzystywany w branżach, gdzie pewne funkcje nie są kluczowe dla głównego biznesu organizacji, a jednocześnie mogą być skutecznie wykonane przez zewnętrznych specjalistów. Przykładowe branże, w których outsourcing cieszy się popularnością to:

IT i technologia;

obsługa klienta:

usługi księgowe i finansowe;

produkcja;

marketing i reklama;

HR (zarządzanie zasobami ludzkimi);

Outsourcing – plusy i minusy

Outsourcing ma zarówno swoje zalety, jak i wady.

Często outsourcing pozwala firmom obniżyć koszty, ponieważ zewnętrzni dostawcy mogą oferować usługi w niższych cenach. Delegowanie zadań pomocniczych do innych firm pozwala zaś organizacji skupić się na jej głównym obszarze działalności i kompetencjach. Ponadto outsourcing pozwala skorzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistów w danej dziedzinie, którzy są zatrudnieni przez zewnętrzne firmy. Zewnętrzni dostawcy mogą łatwo dostosować się do zmieniających się potrzeb firmy i dostarczać usługi w zależności od popytu.

Zlecając usługi podmiotowi zewnętrznemu, istnieje jednak ryzyko utraty wpływu na procesy zachodzące w firmie.