Czym jest eIDAS?

eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services) to skrót od Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE. Jest to rozporządzenie, które stworzyło jednolite ramy identyfikacji elektronicznej (eID) i usług zaufania.

Rozporządzenie zostało wdrożone w lipcu 2016 roku w celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz ułatwienie korzystania z transakcji elektronicznych w całej Unii Europejskiej poprzez zapewnienie jednolitych standardów dotyczących identyfikacji elektronicznej, autentyfikacji, podpisów elektronicznych oraz usług zaufania. Rozporządzenie eIDAS Rozporządzenie eIDAS definiuje elektroniczne środki identyfikacji, takie jak e-podpis, oraz usługi zaufania, takie jak kwalifikowany certyfikat elektroniczny, które są kluczowe dla zapewnienia bezpiecznych i wiarygodnych transakcji elektronicznych w UE. Poprzez ustanowienie jednolitych standardów dla tych technologii, eIDAS pomaga w zwiększeniu zaufania do usług elektronicznych oraz wspiera rozwój innowacji w dziedzinie cyfrowego biznesu i administracji publicznej. Kluczowym celem eIDAS jest zapewnienie interoperacyjności pomiędzy różnymi systemami identyfikacji elektronicznej oraz usługami zaufania w całej UE. Dzięki temu obywatele, przedsiębiorstwa i organy administracji publicznej mogą korzystać z usług elektronicznych bez ograniczeń geograficznych, co sprzyja swobodnemu przepływowi danych oraz handlu elektronicznemu w ramach unijnego rynku cyfrowego. W kontekście cyfrowej transformacji i rozwoju gospodarki opartej na danych, eIDAS odgrywa istotną rolę w zapewnieniu bezpiecznego i wiarygodnego środowiska dla transakcji elektronicznych w Unii Europejskiej. Jego przepisy mają na celu ułatwienie korzystania z usług cyfrowych, promowanie zaufania do transakcji elektronicznych oraz umożliwienie swobodnego przepływu danych w obrębie jednolitego rynku cyfrowego.