Phishing – przestępstwo polegające na podszywaniu się pod osobę lub instytucję w celu nieuprawnionego i podstępnego uzyskania oraz wykorzystania informacji o charakterze poufnym.

Phishing to rodzaj oszustwa popełnionego za pomocą internetu. Polega na wprowadzeniu użytkownika w błąd co do prawdziwej tożsamości osoby lub instytucji. Użytkownik nieświadomie podaje prawidłowe dane umożliwiające logowanie się do systemu bądź instytucji, które w sposób nieuprawniony są przechwytywane i wykorzystywane przez oszustów.

Autor: Damian Skowron