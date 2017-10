Wspólnota mieszkaniowa tworzy się z mocy samego prawa z momentem ustanowienia pierwszej odrębnej własności lokalu w danej nieruchomości. W orzecznictwie wskazuje się, że, aby powstała wspólnota mieszkaniowa, musza istnieć co najmniej dwa lokale w danej nieruchomości posiadający dwóch różnych właścicieli (zob. wyr. NSA w Warszawie z dnia 19 lutego 2013 r., I FSK 585/12).

Ze względu na to, że wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa, to nie można do niej wstąpić bądź wystąpić z niej. Członkami wspólnoty mieszkaniowej są wyłącznie ich właściciele. Nie są członkami wspólnoty mieszkaniowej najemcy lokali.

Wspólnota mieszkaniowa podejmuje decyzje tylko w sprawach dotyczących zarządu nieruchomością wspólną w granicach zakreślonych prawem.

Autor: Paweł Janas